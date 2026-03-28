Una colisión entre cinco turismos deja cuatro heridos y retenciones en la A-4 a su paso por Valdepeñas

Cuatro personas han resultado heridas este sábado tras la colisión entre cinco turismos en la autovía A-4, a su paso por el término municipal de Valdepeñas (Ciudad Real), en sentido Córdoba, un accidente que ha provocado retenciones en la vía.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del siniestro se ha recibido a las 11:16 horas, en el kilómetro 186 de la A-4.

Los afectados son cuatro hombres de 31, 31, 30 y 28 años, que han sido trasladados en una ambulancia de urgencias al Hospital de Valdepeñas.

Aunque el accidente no ha obligado a cortar la autovía, sí ha generado importantes retenciones en la circulación en sentido Córdoba. Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Civil.