Una alumna en la UCI y 13 más en el hospital por un brote de salmonelosis en un colegio de Talavera de la Reina

Un total de 14 alumnas del colegio 'Compañía de María' de Talavera de la Reina (Toledo) han tenido que ser ingresadas en el hospital, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por un brote de salmonelosis.

En total, las estudiantes afectadas por la infección son 47 desde que el pasado jueves, 19 de marzo, se comunicasen los primeros casos. Todas ellas tienen en común que son usuarias del comedor del mismo centro educativo.

Desde la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha han confirmado a la agencia Efe que 13 de las alumnas están ingresadas en el Hospital General Universitario 'Nuestra Señora del Prado' de Talavera, mientras que la que permanece en la UCI se encuentra en el Hospital General Universitario de Toledo (HUT).

Estas mismas fuentes apuntan que la evolución de todas ellas es favorable.

El brote de salmonelosis se ha achacado a que las alumnas hayan comido "algo en mal estado" en el comedor de este colegio religioso gestionado por las hermanas de la Compañía de María.

De esta manera, desde allí han enviado muestras del menú al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid) para realizar la trazabilidad del brote y poder encontrar el origen de la intoxicación.

Salmonelosis

La salmonelosis es una infección gastrointestinal provocada por una bacteria llamada salmonela.

Las maneras más comunes de contraerla tienen que ver con el consumo de alimentos contaminados con heces, ya sea en huevos poco cocinados, carne mal manipulada o lácteos no pasteurizados debidamente.

La bacteria también se puede dar por contacto con animales infectados -reptiles y aves principalmente- o por contaminación cruzada cuando se utilizan los mismos utensilios de cocina para manipular el alimento crudo y cocinado.

Los síntomas más comunes, que suelen aparecer entre 8 y 72 horas después de la ingesta, son fiebre, diarrea y vómitos, por lo que en algunos casos puede derivar en cuadros de deshidratación.