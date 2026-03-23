Herido un trabajador de 27 años al ser atropellado por un tractor en una empresa de Miguel Esteban (Toledo)

Un trabajador de 27 años ha resultado herido al ser atropellado por un tractor en una empresa de productos tartáricos de Miguel Esteban (Toledo). La víctima ha sido trasladada en UVI hasta el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente laboral ha ocurrido a las 17.56 horas de la tarde de este lunes en una empresa de la calle Sorolla de la localidad.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Otro accidente

Por otro lado, un trabajador de 58 años ha resultado herido este lunes tras precipitarse desde el tejado de una vivienda en La Solana (Ciudad Real). Ha sido trasladado en UVI hasta el Hospital de Manzanares.

Las mismas fuentes han precisado que ha ocurrido a las 18.19 horas de la tarde en la calle Pozo San Juan del municipio.