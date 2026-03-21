Accidente múltiple sin muertes en la A-42 en Illescas y un herido por una vaquilla en un pueblo de Guadalajara

Imagen de recurso de la finca taurina donde se ha producido la cogida este sábado.

Cuatro personas han resultado heridas este sábado en un accidente de tráfico por una colisión de cuatro vehículos en la autovía A-42 (sentido Toledo), en Illescas, y un hombre ha sufrido una cogida de una vaquilla en el pueblo de Ciruelas, en Guadalajara.

Los afectados por el primer suceso han sido trasladados al Hospital General Universitario de la capital regional. Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado de que el aviso se ha producido a las 12:05 horas por un siniestro en el kilómetro 33 de la citada autovía, en la localidad sagreña.

Los heridos son un hombre de 43 años y tres mujeres de 30, 52 y 62 años, que han sido evacuados al centro hospitalario en dos ambulancias. Además, se han desplazado hasta el lugar un médico de urgencias y efectivos de la Guardia Civil.

Incidente en Guadalajara

Por otro lado, un hombre ha resultado herido este sábado tras ser cogido por una vaquilla en el municipio guadalajareño de Ciruelas.

El 112 ha informado de que ha recibido el aviso a las 14:15 horas desde la finca Campos Taurinos, que acoge la celebración de festejos con vaquillas. El herido ha sido trasladado por medios propios al Hospital de Guadalajara.