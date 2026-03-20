Detenido tras "desnudar" a una menor de Albacete mediante inteligencia artificial y amenazarla de muerte

Un hombre ha sido detenido en Albacete como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y otro contra la Administración de Justicia, tras manipular con inteligencia artificial la imagen de una menor simulando que estaba desnuda y amenazarla para que retirara la denuncia.

Los hechos se remontan al pasado 10 de marzo, según ha informado la Policía Nacional mediante una nota de prensa. La víctima, de 16 años, denunció que un conocido había alterado una fotografía suya mediante técnicas de inteligencia artificial, generando una imagen en la que aparecía desnuda.

Según ha trasladado la propia menor, el autor le envió posteriormente dicha imagen a través de una conversación privada en una red social.

En el marco de la investigación, la víctima aportó a los agentes la fotografía original, la imagen manipulada y varias capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas con el presunto responsable.

Amenazas de muerte

Días después, la menor volvió a acudir a dependencias policiales para denunciar que el investigado la había abordado en la vía pública.

En ese encuentro, la amenazó de muerte tanto a ella como a miembros de su familia si no retiraba la denuncia interpuesta por estos hechos.