Buscan a María Luisa, una anciana de 86 años desaparecida desde este jueves en Guadalajara

La Asociación SOS Desaparecidos ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de María Luisa, una mujer de 84 años desaparecida en Guadalajara.

La alerta se ha emitido en la tarde de este viernes 20 de febrero, un día después de que se le haya perdido la pista.

Por el momento, la desaparición no consta en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un órgano del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas.

Ayuda ciudadana

Con el objetivo de buscar colaboración ciudadana, la asociación ha difundido una fotografía de la anciana y ha detallado sus características físicas.

En concreto, ha indicado que mide 1,85 metros y es de complexión delgada. Además, tiene el pelo rubio y en el momento de la desaparición vestía con un pantalón marrón, un jersey de cuello alto y un bolso negro y marrón.

SOS Desaparecidos ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 868286726, para que pueda contactar quien tenga alguna información sobre la mujer.