Golpe al robo de aceituna en Ciudad Real: detienen a 19 personas, entre ellas al dueño de una almazara de Malagón

La Guardia Civil ha detenido a 19 personas acusadas de pertenecer a un grupo criminal dedicado al robo de aceitunas en explotaciones agrícolas de la provincia de Ciudad Real. Entre los arrestados se encuentra el dueño de una almazara del municipio de Malagón al que los investigadores apuntan como receptador de la mercancía sustraída.

Dentro de la operación 'Olimbra', que se puso en marcha en el marco de las actuaciones que la Benemérita viene desarrollando desde noviembre de 2025 para evitar y esclarecer robos en los olivares, también hay otras 11 personas investigadas.

Según ha explicado el Instituto Armado, en el desarrollo de la operación se han esclarecido hasta ahora 17 hurtos en explotaciones agrarias del Campo de Montiel, y se han intervenido más de 3.000 kilos de aceitunas en los vehículos que utilizaban los integrantes del grupo criminal y en las instalaciones de la almazara de Malagón.

Las investigaciones fueron iniciadas por agentes del puesto de Valdepeñas, después de que se recibieran una serie de denuncias de robos de aceituna en diferentes explotaciones agrícolas de la provincia, concretamente de la comarca del Campo de Montiel.

Los agentes determinaron que había un modo de operar común e identificaron a los presuntos autores de los robos, que conformaban un grupo criminal muy numeroso integrado por hombres y mujeres, todos ellos con gran cantidad de antecedentes policiales por hechos delictivos similares, relacionados con la sustracción de aceituna.

En su identificación y en la localización de la empresa a la que vendían el fruto sustraído en las explotaciones, la Guardia Civil apunta que ha sido importante la colaboración de agricultores de la zona que han declarado como testigos, así como de las Policías Locales de los municipios de Villanueva de los Infantes, Montiel y Valdepeñas.

Almazara bajo sospecha

Las gestiones de la Guardia Civil permitieron constatar que el fruto hurtado era llevado a esta empresa de Malagón que se dedica a la compra de aceitunas, que ya había sido investigada en ocasiones anteriores por hechos similares.

Las entregas eran siempre realizadas por la tarde-noche en esta almazara, que "con total conocimiento de la procedencia ilícita de las aceitunas" las compraba a un precio muy inferior al del mercado, omitiendo la mayoría de los datos obligatorios en los libros de registro para dificultar cualquier investigación que llevara a cabo para identificar a los autores de los hurtos, ha añadido la Guardia Civil.

En la operación, se han detenido a 17 personas acusadas de ejecutar los robos y al dueño de la almazara.

Las diligencias instruidas y los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).