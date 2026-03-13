Cortada la línea de Cercanías entre Guadalajara y Azuqueca de Henares al descarrilar un tren de mercancías

La línea ferroviaria que une Guadalajara capital con Azuqueca de Henares se encuentra temporalmente cortada por el descarrilamiento de un tren de mercancías que no ha dejado heridos ni daños personales.

Este suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12:00 horas a escasos 300 metros de la estación de tren azudense, ha confirmado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes han señalado que el descarrilamiento se ha producido en el último vagón de un convoy en las inmediaciones del puerto seco y ha provocado que la circulación se haya tenido que cortar en ambos sentidos.

Este accidente está afectando a las líneas de Cercanías C-2, C-7 y C-8, que están sufriendo demoras, detenciones y han tenido que variar su recorrido habitual, iniciando y finalizando su trayecto en la estación de Azuqueca, ha informado la Red de Cercanías de Madrid en redes sociales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha informado de la puesta en marcha de un servicio alternativo de autobuses con salidas cada 30 minutos desde su estación hasta la capital prestado por la empresa Continental.

⚠️Está interrumpida la circulación de las líneas C2 y C8 del núcleo de cercanías de Madrid entre Azuqueca y Guadalajara, por la salida de un eje de un tren de mercancías.



👨‍🏭Se ha movilizado al personal necesario para restablecer la circulación lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) March 13, 2026

A estas horas, en el lugar trabajar bomberos del parque municipal de Illescas y técnicos de ADIF en la retirada del convoy siniestrado, así como agentes de la Guardia Civil y la Policía Local que se están encargando de asegurar la zona.