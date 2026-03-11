Muere una conductora de 28 años atrapada bajo el vehículo que conducía en un pueblo de Cuenca

Imagen de archivo de los bomberos de la Diputación de Cuenca.

Una mujer de 28 años ha fallecido en Iniesta (Cuenca) al salirse de la vía con el vehículo que conducía y quedar atrapada debajo de él.

Este suceso tenía lugar minutos después de la medianoche a la altura del kilómetro 3 de CM-3137, dentro del término municipal de este municipio conquense, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL CLM.

Como consecuencia de esa salida de vía, la conductora y única ocupante del turismo salió despedida del habitáculo quedando aprisionada bajo el chasis.

Hasta el lugar se desplazaron un equipo médico de urgencias y una UVI móvil que a su llegada al lugar no pudieron hacer nada por salvarle la vida y certificaron el fallecimiento.

Finalmente, el cuerpo sin vida de la conductora tuvo que ser liberado por los bomberos del parque de Motilla de Palancar, pertenecientes al consorcio de la Diputación de Cuenca.

El dispositivo lo han completado agentes de la Guardia Civil que se han encargado de asegurar la zona y gestionar el tráfico de esta carretera comarcal durante las labores de rescate y limpieza de la calzada.