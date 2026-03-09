Seis detenidos de un grupo de ladrones que reventaba con explosivos cajeros de Castilla-La Mancha

La Guardia Civil ha detenido a un total de seis personas de un grupo criminal dedicado al robo en cajeros automáticos mediante la técnica de la 'paleta del pizzero', usando cargas explosivas. A dos de los detenidos se les vincula con robos en Guadalajara, Albacete, Toledo, Cuenca, Burgos y Valladolid.

Tras el robo en una misma noche de dos cajeros automáticos en la provincia de Granada en junio del 2024, los agentes iniciaron la investigación de la denominada 'Operación Taglio'.

Uno de los robos se cometió en localidad de Santa Fe y otro en la capital granadina, introduciendo cargas explosivas en la ranura de dispensación de los billetes para acceder, tras la detonación, a los cajetines interiores del dinero. El botín superó los 140.000 euros.

Fruto de las investigaciones realizadas por los agentes, se pudo vincular a dos de los autores de los robos con explosivos con otros robos en cajeros cometidos en diversas provincias.

Los detenidos vivían en Madrid y Valencia y se desplazaban desde estas ciudades hasta las provincias donde cometían los robos. Para ello, robaban vehículos que abandonaban tras obtener el dinero.

Detención y registros

Una vez identificados todos los integrantes de la organización, se procedió de manera simultánea a la detención de tres personas en Madrid y tres en Valencia como presuntos autores de los robos en cajeros.

Durante los registros se han incautado un arma de fuego, 1700 euros, 1,9 kilogramos de bellotas de hachís y dos pinzas de excarcelación profesionales.