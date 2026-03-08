Vandalizan un conocido centro social de Albacete: el Ayuntamiento pide "responsabilidad" a los vecinos

Actos vandálicos en el Centro Sociocultural del Buen Suceso de Albacete. Ayuntamiento de Albacete

El Ayuntamiento de Albacete ha denunciado este domingo "actos vandálicos" en la fachada del Centro Sociocultural del Buen Suceso situado en la calle San Pedro del barrio de la Estrella.

Una de las paredes ha sufrido severos daños, las planchas protectoras han sido retiradas bruscamente, dejando totalmente visible el material aislante del edificio que sirve como sede a las asociaciones de vecinos de los barrios Estrella y Milagrosa, además del Club de Jubilados de La Milagrosa y otras asociaciones.

Además, en la otra fachada se aprecian pintadas sexuales. El consistorio ha emitido un comunicado adjuntando varias fotos de los daños y ha reclamado a la ciudadanía "responsabilidad en el cuidado de los bienes y edificios de uso público".

Asimismo, ha pedido a los vecinos que denuncien a la Policía Local "cualquier acción sospechosa o nociva para el patrimonio de todos".

Por último, han recordado que el centro fue objeto "de una importante reforma y modernización hace apenas año y medio" que "mejoró la envolvente del edificio y su sistema de climatización".