Un niño de 10 años y sus padres heridos tras salirse de la autovía de los Viñedos en Camuñas (Toledo)

Un niño de 10 años, una mujer de 46 y un un hombre de 50 años han resultado heridos este domingo tras salirse de la vía con un turismo en la CM-42, sentido Tomelloso, a la altura de la localidad toledana de Camuñas.

El accidente se ha producido sobre las 12:25 horas de este 8 de marzo en el kilómetro 69 de la citada carretera comarca concocida como la autovía de los Viñedos, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El menor de edad y el hombre de 50 años han tenido que ser trasladados en UVI hasta el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). La mujer también se encuentra en el mismo centro sanitario tras ser movilizada por una ambulancia de soporte básico.