Herido un trabajador de 50 años al caer desde el tejado de una nave en el municipio toledano de Yuncler

Un trabajador de 50 años ha resultado herido tras caer desde el tejado de una nave en Yuncler (Toledo). La víctima ha tenido que ser trasladada en UVI hasta el Hospital Universitario de Toledo.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 14.35 horas de la tarde de este jueves en una nave situada en el camino Lominchar.

Hasta el lugar del accidente laboral también han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.