Un detenido por atracar a punta de cuchillo y agredir con un spray a una dependienta en Fuensalida (Toledo)

Imagen de la cámara de seguridad del establecimiento de Fuensalida. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un varón, con numerosos antecedentes delictivos, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento comercial de Fuensalida. El arrestado ha ingresado en prisión provisional.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero, cuando un individuo encapuchado y armado con un cuchillo de grandes dimensiones accedió al interior de un comercio de la localidad.

En el establecimiento amenazó tanto a la dependienta como a una clienta que se encontraba dentro del local comercial.

Tras exigir la entrega de la recaudación de la caja registradora, el autor agredió a la dependienta utilizando un spray de defensa personal y huyó del lugar.

Rápida intervención

El Equipo Territorial de Policía Judicial, junto con el Equipo ROCA de la 5ª Compañía de Torrijos y en colaboración con la Policía Local de Fuensalida, llevaron a cabo las investigaciones que permitieron identificar y detener al presunto autor, un conocido delincuente de la zona con numerosos antecedentes por delitos violentos.

La operación contó además con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil para realizar la entrada y registro en el domicilio del detenido, donde se intervinieron el cuchillo y el spray presuntamente utilizados en el atraco.

Según ha detallado la Guardia Civil, la rápida actuación policial ha sido clave para restablecer la tranquilidad en la localidad tras la alarma social generada entre comerciantes y vecinos.