Detenido por estafar más de 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad en Cuenca

La Guardia Civil ha detenido en Cuenca a una persona de 29 años como presunta autora de una estafa que asciende a casi 150.000 euros cometida contra dos matrimonios de avanzada edad, aprovechando la relación de confianza que mantenía con las víctimas y el acceso a su información financiera.

Según ha informado el instituto armado, el arrestado habría destinado más de 30.000 euros a suscripciones en una conocida plataforma de contenido para adultos y a apuestas 'online', mientras que el resto del dinero fue empleado presuntamente en la compra de sustancias estupefacientes.

Al detenido se le atribuyen los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales y un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación se inició a comienzos del pasado año tras la denuncia presentada por uno de los matrimonios afectados, que detectó movimientos bancarios sospechosos en sus cuentas. A partir de ese momento, los agentes comenzaron las pesquisas para esclarecer los hechos.

Transacciones bancarias

Tras analizar las operaciones financieras, los investigadores comprobaron que otra pareja de personas mayores había sido víctima del mismo fraude, elevando el perjuicio económico total a cerca de 150.000 euros.

La Guardia Civil llevó a cabo un estudio de la trazabilidad digital de las transacciones bancarias, lo que permitió identificar al presunto autor. Según las pesquisas, el sospechoso retiraba dinero en efectivo de las cuentas de las víctimas y lo integraba posteriormente en su propio circuito económico mediante ingresos en metálico, transferencias y apuestas 'online', con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos.

En el marco de la operación, los agentes realizaron dos registros en viviendas de la ciudad de Cuenca, donde intervinieron diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, pastillas de MDMA, MAMP, marihuana y hachís, además de teléfonos móviles, memorias USB, un ordenador portátil y documentación relacionada con la investigación.