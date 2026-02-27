Una pelea de madrugada en Talavera de la Reina acaba con un hombre de 58 años agredido con un arma blanca

Un hombre de 58 años ha resultado herido al ser víctima de una agresión con arma blanca durante la madrugada de este viernes en una pelea entre dos personas en Talavera de la Reina.

El varón ha sido atendido en el lugar por los sanitarios de una ambulancia y se ha pedido su traslado al hospital. Sin embargo, el herido se ha negado a trasladarse al hospital y ha tenido que ser dado de alta por petición propia.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 3.51 horas en la calle Mariano Ortega de la ciudad toledana.

Hasta el lugar también se han personado agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.