Cae una red de narcotráfico en el Corredor del Henares: 750 gramos de marihuana, armas, estimulantes sexuales...

operación de la Guardia Civil y la Policía Nacional que ha desmantelado una organización que traficaba con cocaína en el Corredor del Henares. Guardia Civil

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal de 8 personas dedicada al tráfico de cocaína que operaba en el Corredor del Henares y se han neutralizado dos importantes puntos de venta de cocaína en las localidades de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Torrejón del Rey (Guadalajara).

Las investigaciones se iniciaron gracias a la colaboración ciudadana, que alertó de la posible existencia de un punto de venta de droga en un domicilio situado en la urbanización Parque Las Castillas, en Torrejón del Rey.

Las primeras pesquisas confirmaron que en el inmueble residían cuatro personas que conformaban un grupo estructurado dedicado a la distribución de estupefacientes.

Según fuentes policiales, el principal responsable recibía envíos con importantes cantidades de cocaína que posteriormente eran preparadas y distribuidas en dosis más pequeñas para su venta directa y para abastecer a otros puntos de menor entidad.

Desmantelamiento

La estrecha coordinación y el intercambio de información entre ambos cuerpos permitió localizar un segundo domicilio vinculado a la organización en Torrejón de Ardoz, lo que propició el despliegue conjunto para su desmantelamiento.

El pasado 10 de febrero se llevaron a cabo dos registros domiciliarios con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO), de una Unidad de Intervención Policial (UIP) y de unidades caninas especializadas en la detección de drogas y explosivos. La intervención culminó con la desarticulación completa del entramado criminal.

Como resultado de la operación se han intervenido 750 gramos de cocaína —cerca de un kilogramo—, diversas cantidades de hachís y marihuana, 10 cajas y 220 comprimidos de productos de estimulación sexual, un arma simulada, tres armas blancas, munición y otros efectos relacionados con el tráfico de drogas.

Cabe destacar el perfil violento del principal investigado, con numerosos antecedentes policiales y reclamado por distintas instancias judiciales desde 2024 mediante varias órdenes de detención e ingreso en prisión.

Según las mismas fuentes, llegó incluso a intentar atropellar a un agente de la Guardia Civil que trataba de darle el alto en un control.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Guadalajara, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares y el Grupo V de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Torrejón de Ardoz.