Atracan a un hombre con una barra en el barrio de Santa Bárbara de Toledo: ha sido trasladado al hospital

Un hombre de 56 años ha resultado herido tras ser víctima de un atraco y recibir un golpe con una barra en el barrio de Santa Bárbara de Toledo.

Los hechos han ocurrido a las 7:56 horas en la calle Madre Vedruna, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL CLM.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico que se ha encargado de trasladar al herido al Hospital Universitario de Toledo, así como agentes de Policía Local y Policía Municipal.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.