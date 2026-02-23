Accidente múltiple en Illescas: chocan por alcance un total de seis coches en la A-42

La A-42 ha sido escenario en la tarde de este lunes de un accidente de tráfico tras las colisiones por alcance de hasta seis vehículos, a la altura de Illescas. El incidente solo ha dejado un herido leve, que ha sido trasladado en ambulancia de Urgencias al Hospital General Universitario de Toledo.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 14.20 horas de la tarde, en el kilómetro 35, sentido Madrid, de la citada vía.

Tras lo ocurrido, se ha cortado de manera momentánea el carril, hasta que se han retirado todos los vehículos implicados.

Además de la ambulancia, también se han desplazado hasta este lugar efectivos de la Guardia Civil.