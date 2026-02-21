Tres hombres ingresan en prisión por robar adormidera en Albacete y distribuirla en España y Estados Unidos

Tres hombres han sido detenidos y han ingresado en prisión acusados de tráfico de drogas por hacer envíos de cápsulas secas de amapola adormidera a las provincias de Málaga, Ávila y Mallorca, así como a Estados Unidos, y se han intervenido 527 kilos de esa planta que habían sido robados en Albacete.



La operación comenzó al interceptar cuatro envíos postales con casi siete kilos de sustancias de origen vegetal en el aeropuerto de Alicante-Elche, que, tras el análisis, se determinó que eran adormidera o amapola real, una planta vinculada a la producción de opio y sus derivados, según ha informado este sábado la Guardia Civil.



En todos los envíos aparecía el mismo apellido, tanto en los remitentes como en los destinatarios, y se comprobó que todos los paquetes habían sido remitidos desde diferentes domicilios ubicados en el municipio de Los Alcázares (Murcia), adonde se desplazó la Guardia Civil para investigar.



Los agentes identificaron a tres hombres de un mismo clan, todos nacidos en India, y comprobaron que estaban presuntamente relacionados con hurtos recientes de esta planta, cuyo nombre científico es Papaver somniferum, en plantaciones legales destinadas a uso farmacéutico situadas en la provincia de Albacete.



A finales de enero, se practicaron tres registros domiciliarios en Los Alcázares, se intervinieron 527 kilos de esa planta almacenados en sacas y se detuvo a los tres investigados, sobre los que el Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Elche decretó el ingreso en prisión.



La operación, denominada 'Guru25', se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil en Alicante y la Compañía de la Guardia Civil de Torre Pacheco.