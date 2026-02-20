Detienen a dos hermanos por robar dinero en una iglesia de la provincia de Toledo: fueron pillados por el sacerdote

La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos jóvenes por su presunta implicación en un robo con fuerza cometido en la iglesia de Santa Catalina de Puente del Arzobispo (Toledo).

Los hechos acontecieron el pasado 10 de febrero cuando los autores accedieron al templo religioso durante la mañana, aprovechando la escasa afluencia de fieles. Una vez dentro, forzaron uno de los lampadarios y mediante un imán atado a una cuerda lograron extraer el dinero que contenía en su interior.

Tres días después, los dos varones regresaron a la parroquia, aunque esta vez fueron avistados por el párroco local, quien de inmediato alertó a las autoridades ante la sospecha de un nuevo hurto.

En esta imagen se puede observar como uno de ellos extrae el dinero de lampadario. Guardia Civil

Los agentes de la Benemérita se desplazaron rápidamente al lugar y lograron interceptar a los dos parientes y finalmente fueron detenidos como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza, uno en grado de tentativa.

La Guardia Civil no descarta su posible vinculación con un grupo criminal afincado en la provincia de Badajoz, cuyos miembros se desplazarían a distintas localidades alejadas de su domicilio habitual para cometer este tipo de hechos delictivos.

Sube la criminalidad en CLM

El pasado jueves, el Ministerio del Interior presentó el balance de criminalidad correspondiente al 2025 que refleja un aumento del 4,7 % de la delincuencia en Castilla-La Mancha, registrando un total de 87.351 infracciones penales. Además, se ha registrado un incremento del 12,2 % de la ciberdelincuencia y una subida del 2,7 % de la criminalidad convencional.