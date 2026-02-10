Rescatadas dos personas de un incendio originado en el garaje de una vivienda de Madrigueras (Albacete)

Efectivos de la Guardia Civil de Madrigueras han rescatado a dos personas que quedaron atrapadas a consecuencia de un incendio de gran envergadura originado en el garaje de una vivienda de esta localidad albaceteña.

Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, los hechos tuvieron lugar tras recibirse una llamada en la Central Operativa Compleja (COC) a través del teléfono de emergencias 062, procedente del servicio 112, alertando de un incendio en el garaje de un inmueble de Madrigueras.

Mientras una patrulla se desplazaba al lugar, los agentes pudieron observar una gran columna de humo, lo que hacía prever la magnitud del fuego. A su llegada, procedieron al desalojo preventivo de las viviendas colindantes y al establecimiento de un perímetro de seguridad debido a la proyección de fragmentos de un tejado de uralita, cuyo humo presentaba una elevada toxicidad.

Incendio originado en una vivienda en Madrigueras. Guardia Civil

Desde el exterior del inmueble se escuchaban explosiones, al encontrarse en el interior varias bombonas de gas butano, además de dos turismos, una motocicleta, un ciclomotor y diversos enseres. Asimismo, los agentes tuvieron conocimiento de que dos personas permanecían en el interior del inmueble intentando sofocar el incendio.

Dispositivo de emergencia

Ante el riesgo por la vida de estas personas, los guardias civiles no dudaron en acceder al interior de la vivienda, ya completamente inundada de humo. Tras inspeccionar las estancias, localizaron a ambas personas en el garaje, foco principal del incendio, con síntomas de mareo y aturdimiento.

Los agentes lograron sacarlas al exterior y permanecieron con ellas hasta la llegada de los servicios sanitarios. Posteriormente, ambas personas fueron trasladadas al Hospital General Universitario de Albacete por intoxicación por inhalación de humo.

Incendio originado en una vivienda en Madrigueras. Guardia Civil

Para la extinción del incendio fue necesaria la intervención de bomberos del SEPEI, con base en Casas Ibáñez, además de dos equipos sanitarios, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo de respuesta rápida del Centro de Salud de Madrigueras. También participaron efectivos de Protección Civil en las labores de apoyo y control del perímetro de seguridad.

El incendio ha calcinado los vehículos y numerosos enseres almacenados en el garaje, anexo a la vivienda. Las investigaciones continúan abiertas para determinar el origen del fuego.