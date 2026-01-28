Muere a los 65 años Jerónimo Charco, el trabajador que inició las emisiones en Castilla-La Mancha Media

El trabajador de Castilla-La Mancha Media, Jerónimo Charco, ha fallecido este miércoles a los 65 años tras una intensa carrera en el sector audiovisual.

Una pérdida que deja consternada a la plantilla de la televisión pública castellanomanchega, ya que fue la persona encargada de dar al 'play' al primer vídeo en el inicio de sus emisiones en septiembre de 2001.

En la actualidad ejercía de operador de equipos en los Informativos de la cadena. "Mandamos a la familia y allegados nuestro más sentido pésame", han expresado desde CMMedia.

Unas condolencias a las que también se ha unido la directora general de Castilla-La Mancha Media, Carmen Amores, durante la presentación de los actos del 25 aniversario del medio público.

"Fue el operador que lanzó el primer vídeo en los inicios de nuestra cadena. Desde aquí mi recuerdo y el recuerdo de todos", ha expresado.