Las intensas lluvias provocan el derrumbamiento de dos viviendas en Puertollano: numerosos daños pero sin heridos

Imagen de la casa derrumbada en Puertollano. Servicio Contra Incendios y Salvamento Ciudad Real

Las intensas lluvias registradas durante la pasada noche en Puertollano (Ciudad Real) han causado daños en dos viviendas de la localidad, una de ellas con derrumbe parcial, sin que se hayan registrado heridos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Puertollano, uno de los incidentes más graves se produjo en la calle Benéfica, número 84, donde las precipitaciones provocaron importantes daños materiales.

Además, dos vehículos estacionados frente al inmueble, a la altura del número 109, resultaron afectados por el colapso.

La segunda vivienda afectada se encuentra en la calle Blas Otero, número 20, donde se produjo un derrumbe parcial mientras en su interior se hallaba una mujer, que afortunadamente resultó ilesa.

Medidas preventivas

En esta incidencia intervinieron efectivos del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) del Parque de Puertollano, con la participación de un jefe de unidad, tres bomberos y un vehículo BUL, sin registrarse daños personales.

Ante la previsión de aviso naranja por lluvias, el Ayuntamiento ha decidido mantener cerradas las instalaciones deportivas al aire libre y restringir los accesos al Parque Dulcinea y a La Rincona como medida preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El Consistorio ha pedido a la población extremar la precaución y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.