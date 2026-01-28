Cae la banda que secuestró a un camionero en Caudete y lo hirió con una pistola: "vuelcos" de droga, extrema violencia...

La Guardia Civil ha desarticulado una peligrosa y violenta organización criminal especializada en robos de droga, conocidos como "vuelcos", y en secuestros exprés. La operación, conocida como Minto24-Vialvu, se ha saldado con la detención de siete personas—cuatro mujeres y tres hombres— y la investigación de otros dos varones, todos ellos con numerosos antecedentes delictivos en distintos puntos del territorio nacional.

La investigación se inició en diciembre de 2024 tras un grave suceso ocurrido en la autovía A-31, entre las localidades de Caudete (Albacete) y Villena (Alicante).

En ese punto, los agentes localizaron un camión articulado detenido en el arcén que presentaba restos de sangre, cristales rotos y evidentes signos de disparos, así como un casquillo percutido y un proyectil de arma de fuego.

Material incautado por la Guardia Civil. Guardia Civil

Paralelamente, el conductor del vehículo fue localizado en el Hospital General de Almansa con heridas graves producidas por arma de fuego.

Movimientos controlados

Durante la inspección del camión, los investigadores hallaron un dispositivo electrónico de seguimiento instalado en la cabina, presuntamente colocado por los delincuentes para controlar los movimientos del vehículo y sustraer la droga que supuestamente transportaba.

La carga apareció revuelta y se tuvo conocimiento de que dos vehículos habían huido del lugar a gran velocidad, poniendo en grave peligro a otros usuarios de la vía.

Las pesquisas permitieron determinar que el camionero fue perseguido por dos vehículos durante su trayecto, intentando detenerlo entre los municipios de Jumilla y Yecla.

Investigaciones de la operación. Guardia Civil

Finalmente, fue forzado a abandonar la autovía A-33 a la altura de Caudete, donde los agresores efectuaron al menos cuatro disparos que alcanzaron a la víctima.

Tras el ataque, intentaron obligarlo a continuar la marcha, aunque, ante la gravedad de las heridas, condujeron el camión hasta el lugar donde fue posteriormente localizado y abandonaron al conductor en las inmediaciones del hospital.

El avance de la investigación permitió identificar varios vehículos utilizados en los hechos, uno de ellos localizado en Valmojado (Toledo), que había sido sustraído días antes de un concesionario de Madrid. Este hallazgo fue clave para identificar a cuatro de los presuntos autores.

Estructura criminal

Los investigadores constataron además que los miembros de la organización utilizaban chalecos que simulaban ser policiales, pasamontañas y otros elementos identificativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para llevar a cabo sus acciones.

Las indagaciones revelaron una estructura criminal organizada, con frecuentes cambios de domicilio y estrictas medidas de seguridad en los desplazamientos para dificultar la acción policial.

La organización utilizaba vehículos de alta gama y hacía uso de una extrema violencia para consumar los robos, acumulando algunos de sus integrantes numerosos antecedentes, principalmente en la Comunidad de Madrid.

Material incautado en la operación. Guardia Civil

Una vez localizados los domicilios de los investigados, la Guardia Civil realizó de forma simultánea seis entradas y registros en cinco viviendas y una nave industrial situadas en las provincias de Toledo y Madrid.

Como resultado, se procedió a la detención de seis personas en una primera fase y a la intervención de varias armas de fuego cortas—entre ellas un revólver municionado y listo para su uso—, munición de diferentes calibres, tres vehículos, balizas GPS, teléfonos móviles, llaves maestras, ganzúas y una escopeta de caza sustraída en otro "vuelco" de droga.

Asimismo, se aprehendieron 155 gramos de hachís y se desmanteló una plantación indoor de cannabis sativa compuesta por 226 plantas.