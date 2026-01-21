Alertan de un alto número de fraudes eléctricos para alimentar plantaciones de marihuana en la Sagra (Toledo)

La empresa Naturgy, a través de su distribuidora de electricidad UDF, ha alertado del alto nivel de fraudes eléctricos vinculados a plantaciones de marihuana en algunas zonas como en la comarca de la Sagra toledana. La corporación, que tilda esta situación de "especialmente problemática", advierte que la manipulación de la red eléctrica y los enganches ilegales deterioran el servicio y terminan provocando cortes en el suministro.

UDF ha informado que en 2025 han realizado más de 14.000 actuaciones contra el fraude eléctrico en Castilla-La Mancha, que han permitido recuperar 46,2 GWh de energía consumida de forma fraudulenta. Se trata de un 21,7% más que el año anterior y equivale al consumo anual de 14.400 hogares.

Según explican en un comunicado, las operaciones llevadas a cabo en la región suponen cerca del 30% de las más de 46.800 las realizadas en el conjunto de sus áreas de distribución que, además de Castilla-La Mancha, se extienden Galicia, Comunidad de Madrid y Castilla y León.

En total, UDF ha señalado que estas actuaciones han motivado la apertura de cerca de 13.300 expedientes por fraude en todos los territorios que opera, de los que 4.380 corresponden a Castilla-La Mancha. Mientras, en Madrid se han contabilizado 5.136 expedientes, en Galicia 3.532 y en Castilla y León 247.

Cultivos de droga

Estas actuaciones han permitido, además, interceptar 144 plantaciones indoor dedicadas al cultivo de marihuana recuperando así la electricidad consumida.

Se trata de instalaciones que consumían de manera ilegal 4,4 GWh de electricidad, una cifra que equivale a la demanda energética de cerca de 1.400 viviendas. De todos estos dispositivos desmantelados, el 58% estaban radicados en Castilla-La Mancha.

De esta manera, la distribuidora ha alertado de que el fraude eléctrico vinculado a plantaciones indoor de marihuana es "especialmente problemático" en algunas comarcas de Castilla-La Mancha, como la zona de la Sagra (Toledo) al tiempo que ha advertido de que la manipulación de la red deteriora y provoca cortes en el suministro, lo que afecta a la calidad de vida de toda la ciudadanía.

"El fraude eléctrico no solo supone un perjuicio económico para el conjunto del sistema, sino que también genera riesgos graves para la seguridad de las instalaciones y de quienes manipulan la red", ha reconocido Mónica Puente, directora de Redes Electricidad España de Naturgy.