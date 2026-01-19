Una médica de Talavera de la Reina, herida en el accidente de trenes en Adamuz: está ingresada en la UCI

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, se ha interesado por el estado de salud de la talaverana Amalia Montealegre, residente de cuarto año de Medicina de Familia en el hospital Infanta Elena de Huelva, que ha resultado herida de gravedad en el trágico accidente ferroviario registrado este domingo en Adamuz (Córdoba).

Según ha informado el Ayuntamiento a través de sus redes sociales, la doctora Amalia Montealegre viajaba en uno de los vagones del tren siniestrado y actualmente permanece ingresada en la UVI.

Gregorio ha trasladado públicamente el apoyo institucional y personal a la joven y a su entorno. "Todo nuestro apoyo y ánimo para su familia, junto con nuestros mejores deseos", ha señalado el alcalde.

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad de Iryo y Renfe ocurrido este domingo por la tarde en Adamuz ha dejado por el momento, según los últimos datos oficiales, 39 personas fallecidas y 152 heridas, de las cuales 43 permanecen hospitalizadas. Doce de los heridos se encuentran en la UCI.

Por el momento no hay constancia de que haya víctimas mortales naturales de Castilla-La Mancha.