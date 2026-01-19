Desmantelan en Puertollano un grupo criminal dedicado al robo de cobre en instalaciones ferroviarias y fotovoltaicas

La Policía Nacional ha detenido a seis integrantes de un grupo criminal altamente especializado en el robo con fuerza de cobre y material industrial que operaba en el territorio nacional, con Puertollano como uno de sus principales objetivos debido a la presencia de empresas fotovoltaicas y ferroviarias con importantes reservas de cobre.

Los arrestos se han realizado en Móstoles (Madrid), donde los presuntos delincuentes habían establecido su base operativa.

La investigación comenzó tras varios robos cometidos en agosto pasado en empresas fotovoltaicas y ferroviarias de Puertollano, donde los ladrones sustrajeron más de cuatro toneladas de cable de cobre y maquinaria industrial valorada en aproximadamente 39.000 euros.

Días después, gracias a la coordinación entre el servicio de seguridad de Red Eléctrica Española y la Policía Nacional, se frustraron dos intentos más de robo de bobinas de cobre en sus instalaciones.

Puntos de vigilancia

Según la policía, los detenidos operaban con estrictas medidas de seguridad y contravigilancia para evitar ser interceptados.

Establecían puntos de vigilancia para detectar a posibles testigos o a los agentes, accedían a las instalaciones vestidos con uniformes de trabajo y en furgonetas que los hacían pasar por operarios, y posteriormente transportaban el material fuera de la provincia.

Todos los arrestados cuentan con numerosos antecedentes penales por delitos de robo, lo que reforzó las sospechas de la policía sobre su implicación en otros delitos similares.

Desde Móstoles, los miembros del grupo se desplazaban regularmente por distintas provincias para cometer los robos, aprovechando su conocimiento técnico y la organización delictiva que habían desarrollado.

La investigación continúa abierta, y las autoridades no descartan nuevas denuncias o detenciones relacionadas con este grupo.

La Policía Nacional ha subrayado que este caso evidencia la importancia de la coordinación entre las empresas afectadas y las fuerzas de seguridad para prevenir robos de material industrial de alto valor.