Buscan en Cuenca a un joven de 20 años fugado de la Unidad de Salud Mental del hospital

Miguel Forriol, el joven al que se busca en Cuenca.

La Policía Nacional ha activado un dispositivo de búsqueda para localizar a Miguel Forriol, un joven de 20 años que se ha fugado de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Cuenca.

El joven permanece desaparecido desde este domingo 18 de enero, cuando salió del centro sanitario en pijama y sin autorización.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Europa Press han confirmado que se ha interpuesto una denuncia.

La imagen del joven se está difundiendo a través de las redes sociales con el objetivo de recabar la colaboración ciudadana.

La Policía Nacional solicita que cualquier persona que disponga de información se ponga en contacto con el 091.