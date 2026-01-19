Asaltan de madrugada una oficina bancaria en Oropesa (Toledo) y se llevan la caja fuerte

La Guardia Civil está investigando el asalto que sufrió una sucursal bancaria de Oropesa (Toledo) el pasado domingo en la que ha sido sustraída la caja fuerte.

El suceso tenía lugar de madrugada, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha a Efe.

El alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, ha explicado que tuvo conocimiento del incidente sobre las 8:00 horas de este domingo por medio de la Policía Local.

Los agentes habían comprobado las cámaras de seguridad y constataron que a las 4:58 horas, un vehículo con tres personas en su interior había entrado en la oficina para llevarse la caja.

La Delegación ha confirmado que la Guardia Civil está investigando lo ocurrido.