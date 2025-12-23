La Policía Nacional detiene a una mujer en Puertollano por inscribir como suya a una recién nacida que no era su hija

Las manos de una madre sostienen los pies de su bebé.

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a una mujer acusada de registrar a su nombre a una recién nacida que no era suya, tras ceder su documentación a la madre biológica para dar a luz.

Según ha informado la Policía Nacional, la madre biológica utilizó la tarjeta sanitaria y el DNI de la ahora detenida en el momento del parto, que tuvo lugar en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

La investigación ha revelado que la madre real se encuentra en paradero desconocido y tiene en vigor hasta tres reclamaciones judiciales, entre ellas una orden de ingreso en prisión decretada por la Audiencia Nacional por delitos de estafa.

Esta situación le impedía identificarse con su nombre real tanto en el hospital como ante el juzgado. Para evitar su detención y poder llevarse a la menor, acordó con la detenida la cesión de su documentación a cambio de una contraprestación económica que finalmente no llegó a producirse.

Una vez nacido el bebé, la mujer arrestada formalizó la inscripción de la recién nacida en el Registro Civil como si se tratara de su hija.

Denuncia falsa

Con el objetivo de desvincularse de los hechos, la detenida denunció falsamente ante la Policía Nacional el extravío de su documentación antes del parto. Tras el nacimiento, presentó una segunda denuncia en la que aseguró que alguien había utilizado sus datos personales para inscribir a un bebé a su nombre.

La Policía Nacional detectó irregularidades desde el primer momento. Los agentes comprobaron incongruencias entre las fechas de las denuncias y las asistencias médicas de la madre biológica durante el embarazo, así como anomalías en la documentación presentada ante el Registro Civil.

Estas comprobaciones permitieron destapar la connivencia entre los padres biológicos y la mujer detenida para simular el nacimiento y registrar de forma fraudulenta a la menor.

A la arrestada se le imputan los delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil, suposición de parto y alteración de la paternidad del menor.

La investigación continúa abierta y la Policía Nacional mantiene las gestiones para localizar y detener a los padres biológicos del bebé, a quienes se les imputan delitos relacionados con la usurpación del estado civil y la alteración de la filiación. La madre, además, tiene vigente una orden de detención e ingreso en prisión.