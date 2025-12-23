Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en un cruce de Cuenca deja a dos mujeres y un hombre heridos

Una fotografía de los dos vehículos accidentados publicada por la Policía Local de Cuenca.

Tres personas han resultado heridas en la noche de este lunes tras una colisión entre dos vehículos registrada en la ciudad de Cuenca.

El accidente se ha producido en el cruce de la calle Hurtado de Mendoza con la avenida de Castilla-La Mancha, un punto conocido como Cuatro Caminos.

Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 22.54 horas de la noche.

Los heridos son dos mujeres de 58 y 61 años y un hombre de 48, que han sido atendidos en el lugar y trasladados posteriormente al Hospital Universitario de Cuenca.

Hasta la zona se han desplazado efectivos sanitarios y agentes de la Policía Local, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente.