La Policía pilla a cuatro jóvenes que fabricaban y lanzaban explosivos caseros por las calles de La Solana

La Policía Local de La Solana (Ciudad Real) ha pillado a unos jóvenes vecinos que se dedicaban a lanzar cócteles explosivos de fabricación casera en distintos puntos del municipio. Se trata de dos hombres de 26 y 23 años y otros dos de 15.

Los primeros lanzamientos ocurrieron durante la madrugada del miércoles 17 de diciembre en las calles Madrid y Pozo Santa Quiteria y en la madrugada del día siguiente en un pasillo de un bloque de viviendas de la calle Sita.

Fue durante la madrugada del sábado 20 de diciembre, a las 2.50 horas, cuando una patrulla de la Policía observó la circulación sospechosa de un vehículo por la carretera de Valdepeñas. Los agentes los interceptaron en el vial 8 del parque empresarial.

Tras el registro de los ocupantes y del propio coche, descubrieron material de fabricación de explosivos caseros, como una botella de salfumán, un rollo de papel de aluminio y 3 garrafas vacías de gran tamaño.

Delitos

Los individuos reconocieron la autoría de los hechos y han sido denunciados por dos infracciones graves de la Ley de Seguridad Ciudadana. La primera de las infracciones es la fabricación y uso no autorizado de explosivos caseros y la segunda es la perturbación de la seguridad ciudadana.

Por todo ello, se enfrentan a posibles sanciones de entre 601 y 30.000 euros.

Asimismo, podrían incurrir en varios delitos de daños en el caso de que los titulares de los inmuebles afectados decidan denunciar.