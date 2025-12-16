Pillan a un traficante de Toledo en busca y captura con 2 kg de heroína: chocó contra un muro cuando huía de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Illescas (Toledo) de 41 años fugitivo de la justicia tras encontrarle un cargamento de dos kilos de heroína de gran pureza en su vehículo en La Rioja, una cantidad destinada a la venta durante la Navidad cuyo valor de mercado ascendería a unos 600.000 euros.

Cuando el varón circulaba por Lardero (La Rioja) vio a la Guardia Civil y cambió bruscamente el sentido de la marcha, emprendiendo una "temeraria huida en dirección a la N-111".

Haciendo caso omiso a las señales acústicas y luminosas, arrojó por la ventanilla una bolsa de grandes dimensiones. Sin embargo, tras un giro brusco para incorporarse a un camino, perdió el control y colisionó contra un muro de hormigón.

Fugitivo de Toledo

Los agentes procedieron a su rescate y auxilio y, una vez recuperada la bolsa arrojada por la ventanilla y comprobado que contenía heroína en tres bloques, se procedió a su detención. Tras pasar a disposición judicial del Juzgado de lo Penal número dos de Toledo, se decretó su ingreso en prisión.

Busca y captura

El toledano contaba con múltiples antecedentes y se encontraba en busca y captura. Ahora, se le acusa de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y de dos delitos contra la seguridad vial, conducir un vehículo a motor sin la preceptiva autorización y hacerlo de manera temeraria.

Además, se han tramitado contra él las correspondientes denuncias administrativas por carecer el vehículo de seguro y de la ITV en vigor.