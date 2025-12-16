Hospitalizado un hombre de 30 años tras sufrir una agresión con un arma blanca en Illescas
La víctima se personó por su propio pie en un centro de salud del municipio y después fue trasladado en ambulancia al Hospital de Toledo.
Más información: Un hombre resulta herido por arma blanca tras ser agredido en un bar de Balazote (Albacete)
Un hombre de 30 años ha resultado herido tras sufrir una agresión con un arma blanca en el municipio toledano de Illescas. El varón ha acudido de madrugada a un centro de salud con varias heridas y tras recibir una primera asistencia médica ha sido trasladado por una ambulancia hasta el Hospital Universitario de Toledo.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la víctima se ha personado en el centro de salud a las 3.19 horas de este martes, justo después de sufrir la agresión.
Por el momento, no han trascendido las causas del suceso y el autor del mismo.
En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.