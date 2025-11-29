Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar la moto en la que circulaban contra un turismo en Malpica de Tajo (Toledo)

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, al chocar la motocicleta en la que circulaban con un turismo en Malpica de Tajo (Toledo).

Este accidente ha tenido lugar a las 14:48 horas de este sábado, según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Los dos heridos son un hombre del que no ha trascendido su edad, que ha sido evacuado en helicóptero medicalizado, y una mujer de 23 años cuya evacuación se ha producido en una ambulancia de soporte vital básico (SVB). Ambos han sido conducidos al Hospital Universitario de Toledo.

Además de los medios sanitarios, en el dispositivo también han participado agentes de la Guardia Civil.