Una conductora pierde el control de su coche junto al Alcázar de Toledo y el vehículo acaba boca abajo

Una conductora ha volcado su vehículo este miércoles alrededor de las 14:30 horas en la calle de la Unión, junto al Alcázar de Toledo. El accidente de tráfico se ha producido a consecuencia de un despiste, según han informado fuentes policiales a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El turismo se ha llevado por delante uno de los bolardos de granito y ha quedado tumbado sobre la calzada. Pese a lo aparatoso del accidente, la conductora no ha resultado herida de gravedad.

El accidente ha provocado importantes retenciones en el corazón del Casco Histórico de la capital castellanomanchego.

En la zona tienen su cabecera varias líneas de los autobuses urbanos, lo que ha agravado los problemas de tráfico.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local, una dotación de bomberos y una ambulancia, que se están encargando de retirar el coche y reabrir la calle de la Unión, que ha tenido que ser cortada.

