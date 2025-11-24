La Policía Nacional desarticula un activo punto de venta de droga en el barrio de La Milagrosa de Albacete

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína al menudeo y al cultivo y venta de marihuana que operaba desde el barrio de La Milagrosa de Albacete.

La operación se ha saldado con cinco detenidos y la intervención de 514 gramos de cocaína, 2.400 gramos de marihuana y 95 plantas de cannabis.

La investigación arrancó el pasado mes de junio, cuando los agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas recibieron informaciones que apuntaban a la reactivación de un punto de venta de estupefacientes en La Milagrosa.

El foco se situó de nuevo en el líder de un grupo ya desarticulado en 2022, que tras salir de prisión habría retomado de inmediato la actividad ilícita.

Los agentes han podido confirmar que el investigado utilizaba varias viviendas del barrio para la venta diaria y continuada de cocaína y marihuana. Hasta allí acudían clientes de distintos puntos de la provincia para adquirir sus dosis.

En la estructura delictiva participaban también "aguadores", encargados de alertar de la presencia policial, y "machacas", responsables de la venta directa.

Droga desde Valencia

La investigación ha permitido determinar que la cocaína llegaba desde Valencia en vehículos "caleteados", con compartimentos ocultos para transportar la droga.

Uno de esos envíos fue interceptado a principios de julio: los agentes intervinieron 500 gramos de cocaína escondidos en el chasis de una furgoneta y detuvieron a los dos transportistas.

El operativo continuó durante los meses siguientes. En octubre se desarrolló una segunda fase, con dos registros domiciliarios y la detención de otros tres integrantes del grupo, incluido su cabecilla.

En esos registros se localizaron otros 14 gramos de cocaína listos para su venta, 2.400 gramos de cogollos de marihuana, un cultivo con 95 plantas en fase de crecimiento y distintos útiles para la dosificación y distribución de drogas.

Con estas actuaciones, la Policía Nacional ha dado por desactivado este punto de venta activo en La Milagrosa.