Fallece un trabajador de la ITV de Alcolea del Pinar (Guadalajara) al caer de una altura de 3 metros

Nuevo accidente laboral mortal en Castilla-La Mancha. Un trabajador de 64 años de la ITV de Alcolea del Pinar (Guadalajara) ha fallecido en el acto tras caer de una altura de tres metros.

El suceso ha tenido lugar a las 13:39 horas en las instalaciones que una empresa de inspección técnica de vehículos posee en este municipio guadalajareño, concretamente en la carretera N-II.

Según han informado desde el servicio de urgencias y emergencias 112, cuando el equipo médico de urgencias ha acudido al lugar del accidente, solo ha podido certificar el fallecimiento del hombre.

En el operativo también se habían movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, así como agentes de la Guardia Civil.