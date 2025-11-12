Detienen a un padre y a un hijo en Toledo por estafar 1.500 euros a un anciano con el timo del tocomocho

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Toledo a un padre y un hijo como supuestos autores de una estafa de 1.500 euros a un vecino de Navalmoral de la Mata (Cáceres) mediante el timo del tocomocho.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de octubre, cuando la persona estafada iba por la calle con la intención de comprar unos boletos de lotería y fue abordada por un hombre que le mostró varios cupones y le preguntó dónde podía comprobar si estaban premiados, ha explicado al Guardia Civil.

Mientras conversaban, apareció un segundo individuo, que le aseguró conocer el procedimiento para verificar los décimos, indicando que debía realizarse una llamada por teléfono. En ese momento, los tres se desplazaron en un vehículo con el fin de realizar la supuesta comprobación.

Durante el trayecto, realizaron una llamada telefónica en la que una mujer, que según los investigadores también estaba dentro de la estafa, confirmó falsamente que los boletos estaban premiados "tanto en número como en serie", lo que valió a los presuntos autores para convencer a la víctima para adquirir uno de los cupones a cambio de 1.500 euros alegando que se trataba de un premio de alta cuantía.

Una vez que la víctima accedió a realizar la operación, los estafadores le llevaron al banco para sacar el dinero y volvieron a subirse al vehículo para terminar la transacción.

Con el dinero en su poder, el hombre fue persuadido para que bajara a comprar un bocadillo a uno de los supuestos estafadores. Sin embargo, en el momento de regresar al lugar donde estaba el coche aparcado, los autores del ilícito se habían marchado.

En ese momento, la víctima comprobó que el billete no estaba premiado y acudió a la Guardia Civil para denunciar los hechos.

Los agentes abrieron una investigación que les llevó al vehículo que habían utilizado los estafadores y así pudieron identificar a un padre y un hijo de 24 y 52 años que fueron detenidos el 10 de noviembre como presuntos autores de un delito de estafa.