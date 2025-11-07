Investigan a un vecino de un pueblo de Toledo por la muerte de más de cien gatos: ponía veneno en el agua

Agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona) de la Guardia Civil de Illescas (Toledo) han investigado a un varón de Villaluenga de la Sagra como presunto autor de un delito de maltrato animal por envenenamiento de más de cien gatos en el último año, la mitad de ellos en los últimos cuatro meses.

La investigación policial arrancó a raíz de una denuncia presentada por un vecino de la localidad que alertó a los agentes de un incremento de las muertes entre estos animales. En este sentido, apuntaba que, debido a su profesión, sospechaba que el motivo podía ser un envenenamiento, dada la sintomatología que presentaban los cadáveres.

Tras una exhaustiva investigación de búsqueda activa de posibles testigos, la Guardia Civil obtuvo diferentes testimonios, confirmando la presencia de agua con trazas de veneno en un cuenco situado en un parque de la localidad.

De igual modo, descubrieron un recipiente similar en el patio de la vivienda del investigado y cerca de allí, varios gatos muertos.

Con el fin de esclarecer los hechos, los agentes realizaron diversas gestiones que dieron como resultado la identificación de dos variedades de veneno, que además causaban efectos muy agresivos en los animales hasta provocarles la muerte.

Tras constatar la aparición de un gran número de gatos muertos en las inmediaciones de la vivienda del investigado, así como en un parque cercano a dicha vivienda, la Guardia Civil pudo concluir la investigación de esta persona.

El Instituto Armado destaca que en el esclarecimiento de este delito han contado con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, donde fueron trasladados varios animales para realizarles necropsias.