Ocho ciberestafadores detenidos tras la denuncia de un empresario de Cuenca al que le robaron 25.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas de entre 20 y 50 años ubicadas en distintas provincias españolas por su presunta implicación en una red de estafas tipo Business Email Compromise (BEC), a nivel nacional e internacional. Una operación que se ha llevado a cabo tras la denuncia de una empresa de Cuenca.

La estafa consistía en la interceptación ilícita de comunicaciones entre empresas, alterando facturas legítimas y desviando transferencias económicas hacia cuentas bancarias bajo su control o supervisión.

La investigación arrancó a raíz de la denuncia presentada en abril de 2025 por el administrador de una empresa con sede en Cuenca, manifestando que había sido víctima de una transferencia fraudulenta por valor superior a los 25.000 euros.

Los investigadores constataron la existencia de diferentes estafas informáticas a nivel nacional, donde diversos perjudicados denunciaron haber sido víctimas del mismo tipo delictivo. Identificaron a ocho personas como presuntas autoras de los delitos de estafa informática, blanqueo de capitales, falsedad documental digital y pertenencia a grupo criminal.

Como resultado, se ha logrado desarticular una red delictiva dedicada a las estafas informáticas tipo BEC y al blanqueo de capitales mediante falsas ofertas de empleo, interceptando unos 100.000 euros en cuentas bancarias nacionales e internacionales.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cuenca.