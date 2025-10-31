Tres detenidos en Cuenca por irregularidades en una empresa de saltos de paracaidismo

La Guardia Civil ha detenido al propietario de una empresa de saltos en paracaídas que operaba en el aeródromo de Casas de los Pinos (Cuenca), así como a dos trabajadores encargados de los repostajes de las aeronaves, tras detectar irregularidades que ponían en riesgo tanto a las personas como a las instalaciones.

Las investigaciones, llevadas a cabo por el Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca con apoyo de personal especializado de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Estas se iniciaron cuando agentes del equipo Pegaso observaron que un avión de la empresa no despegó durante una inspección rutinaria en el marco del Plan de Control de la Aviación Ligera y Deportiva de la Comandancia.

El análisis posterior determinó que los mantenimientos de las aeronaves no se realizaban correctamente, ya que no eran ejecutados por personal cualificado ni siguiendo los protocolos establecidos.

Repostajes

Además, se detectaron irregularidades en los repostajes de combustible, que generaban un riesgo tanto para los encargados de esta tarea como para el resto de trabajadores y los paracaidistas participantes.

Tras completar las investigaciones, la Guardia Civil procedió a detener al propietario de la empresa como presunto autor de tres delitos: uno contra la ley penal y procesal de navegación aérea, otro contra los derechos de los trabajadores y un tercero por riesgo provocado por explosivos y otros agentes.

Arrestados

Asimismo, los dos encargados de los repostajes fueron arrestados como presuntos autores de delitos de riesgo provocado por explosivos y otros agentes. Paralelamente, el personal de AESA levantó actas por las infracciones detectadas, y la aeronave afectada ha sido inmovilizada.

Los detenidos y las diligencias policiales han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de San Clemente (Cuenca).