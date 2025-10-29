La empresa de Socuéllamos donde murió una empleada será sancionada con 85.000 euros por una infracción previa

La planta de tratamiento de residuos biosanitarios del Grupo Athisa en Socuéllamos (Ciudad Real), que este lunes fue escenario de una explosión que provocó la muerte de una empleada, será sancionada con 85.000 euros por una infracción grave previa al accidente de esta semana.

Así lo ha asegurado este miércoles la delegada de la Junta de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, afirmando que el expediente sancionador fue abierto con anterioridad al accidente, tras una inspección realizada por el Gobierno regional el 6 de agosto.

Fernández ha asegurado que la planta solo tenía autorización para trabajar con residuos citostáticos, es decir, materiales procedentes de tratamientos oncológicos, como matrices de orina o utensilios utilizados en terapias hematológicas. "Estos residuos no tienen riesgos de explosión. Será necesario determinar qué otros productos se manipulaban en la nave", ha afirmado.

También ha detallado que la planta funcionaba acogiéndose a la exención de una autorización prevista en el artículo 34 de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que permite a ciertos proyectos de investigación operar mediante declaración responsable, sin necesidad de una autorización expresa.

Sin embargo, la Junta rechazó en dos ocasiones las solicitudes de la compañía para ampliar su actividad. Además, ya había notificado a la planta que "debía hacer mejoras y que había detectado deficiencias en las actas de inspección, también ratificadas por el Seprona".

En cuanto a si la empresa tenía o no licencia de actividad, Fernández ha aclarado que eso corresponde al Ayuntamiento de Socuéllamos y que "lo desconocen". "Si ha habido alguna negligencia o irresponsabilidad por parte del empresario, tiene que caer el peso de la ley sobre la empresa", ha afirmado.

Explosión de un bidón

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron a las 8.51 horas de este lunes en una nave de una empresa de residuos sanitarios de Socuéllamos, cuando explotó un bidón contenedor con productos químicos.

Además de la trabajadora fallecida, el accidente también dejó a un hombre de 31 años grave, trasladado hasta el Hospital La Paz de Madrid en helicóptero, y otro varón de 58 años que tuvo que ser llevado en UVI hasta el Hospital General de Albacete.