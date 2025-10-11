Una mujer fallece y un joven resulta herido en un accidente en la A-3 a la altura de Graja de Iniesta (Cuenca)

Mapa donde se puede observar donde se ha producido el accidente. Google Maps

Una mujer ha fallecido y un joven de 24 años ha resultado herido este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 230 de la A-3, en sentido Valencia, a la altura de la localidad conquense de Graja de Iniesta.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EFE, el siniestro tuvo lugar sobre las 8:41 horas, cuando el turismo en el que viajaban los dos afectados colisionó contra un camión.

La mujer quedó atrapada en el vehículo, siendo necesaria la intervención de los bomberos de Motilla del Palancar para liberar su cuerpo.

El joven de 24 años fue atendido en el lugar por un médico de urgencias y posteriormente trasladado en una ambulancia de soporte vital al Hospital General de Albacete.

Labores

Hasta el lugar también se desplazaron la Guardia Civil y personal sanitario adicional para coordinar la atención y asegurar la zona.

Según la página web Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, a las 12:30 el carril izquierdo de la A-3 permanecía cerrado, mientras se realizan las labores de retirada del vehículo y limpieza de la vía.

