Localizan cinco días después al toro que se había escapado de un festejo taurino en un pueblo de Guadalajara

El Ayuntamiento de Brihuega (Guadalajara) y el de su Eatim (Entidad Inferior al Municipio) Romancos han confirmado que en la tarde de este jueves ha sido localizado el toro que se había escapado cinco días antes durante la celebración de un festejo taurino.

Desde Romancos apuntan que la localización del animal provoca que "no constituya peligro" para los vecinos de la pedanía en la que se produjo el incidente y agradecen el esfuerzo de todas las personas que han colaborado "para solucionar el problema".

Esta situación de inseguridad comenzó el pasado sábado, cuando uno de los toros que participaba en un festejo taurino organizado en Romancos se escapó del recinto habilitado sin que pudiese ser localizado.

Desde el Ayuntamiento de Brihuega, su alcalde, Luis Viejo, emitía un bando en el que pedía a los vecinos del pueblo y de sus pedanías que extremasen las precauciones, sobre todo si iban a acudir a zonas rurales y caminos vecinales.

Incluso llegaba a pedir que se evitasen paseos o actividades deportivas en el campo hasta que el animal no fuese capturado.