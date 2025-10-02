Detenido en Badajoz el presunto autor del asesinato de los dos hermanos hallados muertos en Casarrubios del Monte en 2023

Un vecino de Badajoz (Extremadura) ha sido detenido por su posible relación con el asesinato a disparos de dos hermanos de 45 y 49 años en Casarrubios del Monte (Toledo) en 2023.

El detenido ya ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Toledo para su puesta a disposición judicial.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron el 20 de diciembre de 2023, cuando dos hermanos fueron encontrados muertos por disparos de arma de fuego en el interior de un vehículo en un camino de Casarrubios del Monte.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el aviso sobre las 0.24 horas de la noche, por parte de unos familiares de las víctimas, residentes en Fuente el Saz del Jarama (Madrid). En el aviso expresaron que habían encontrado a sus allegados muertos en el camino.

Fuentes de la investigación detallaron que uno de los hombres se encontraba en el asiento del conductor y el otro tumbado en el suelo fuera del vehículo. Además, el turismo tenía la luna rota y varios impactos de bala. En la escena del crimen, también hallaron decenas de casquillos de bala tanto de escopeta como de arma corta.

Las víctimas tenían antecedentes

Los dos fallecidos, que también vivían en Fuente el Saz del Jarama, contaban con antecedentes por delitos relacionados con riñas tumultuarias y contra la seguridad vial.

El vehículo donde aparecieron sus cadáveres pertenecía a la madre de ambos, todos pertenecientes a una familia de etnia gitana.

En su momento, la Guardia Civil centró la investigación en un posible ajuste de cuentas entre clanes.