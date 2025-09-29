Piden prisión permanente revisable para Fernando por el triple asesinato de Chiloeches (Guadalajara)

La Fiscalía ha solicitado la pena de prisión permanente revisable para Fernando P.S., autor confeso del asesinato del matrimonio formado por Ángel Villar y Elvira Fernández, y de su hija Laura el 12 de abril de 2024 en una vivienda de Chiloeches (Guadalajara). En el juicio, que se celebrará el 10 de noviembre en la Audiencia Provincial de Guadalajara con jurado popular, también se sentarán en el banquillo Cristian B. y David M.A., que se enfrentan a penas de 5 años.

En el escrito de calificación, el ministerio fiscal considera probado que Fernando P.S. es el autor de los tres asesinatos. Además de la prisión permanente revisable, le acusa de un delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma, por el que se enfrenta a cinco años de prisión y otro de daños por incendio, que suma tres años más a la petición.

Por su parte, los otros dos encausados, que fueron puestos en libertad el pasado mes de noviembre, soportan una acusación de cinco años por un delito de robo con violencia en casa habitada y uso de arma.

El fiscal considera probado que en la noche del 12 de abril de 2014, Fernando P.S. se introdujo en la vivienda de la familia Villar, situada en la urbanización Medina Azahara de Chiloeches, armado con una bayoneta y una navaja.

Una vez allí, accedió a la habitación del matrimonio para registrarla y cuando se despertaron "les atacó brutalmente". A renglón seguido, sorprendió a la hija de ambos intentando huir por las escaleras, donde la apuñaló hasta la muerte.

Con la triple agresión consumada, se hizo una caja de relojes, joyas y dinero en efectivo que había en la habitación y prendió fuego a la casa para intentar ocultar los hechos.

Participación de los cómplices

En este plan, también tomaron parte David M.A. y Cristina B., quien había sido pareja de la joven asesinada. El ministerio fiscal determina que fue este último quien aportó información detallada de las rutinas de la familia e información esencial para perpetrar el robo como distribución de la casa o la manera de acceder.

En cuanto a David M.A., fue el encargado de llevar a Fernando hasta la urbanización en el coche de su madre para llevar a cabo el delito.

Archivo de la causa para Windybeth

En el periodo de instrucción también ha sido investigada una cuarta persona, una mujer de nacionalidad venezolana llamada Windybeth que se encontraba junto Fernando en un hotel de la localidad madrileña de Daganzo en el momento de su detención con parte del botín extraído de la casa de los Villar.

En su caso, ni siquiera llegó a entrar en la cárcel y su causa ha sido finalmente archivada al quedar demostrado en la investigación que no formaba parte del plan.

Además del matrimonio fallecido, de 52 años y de su hija de 22, en el domicilio también se encontraba un segundo hijo de la pareja, Yeray que se despertó cuando comenzó el fuego y pudo salvarse al saltar por una ventana del dormitorio en el que se encontraba.

La previsión de la Audiencia de Guadalajara es que el juicio arranque el 10 de noviembre y se alargue hasta el día 19.

Si finalmente a Fernando P.S. le impusieran prisión permanente revisable, sería la segunda persona sentenciada con esta pena en la provincia de Guadalajara tras Patrick Nogueira, quien asesinó y descuartizó a sus tíos y a sus dos primos menores en una casa de Pioz en agosto de 2016.