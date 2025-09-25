Muere un motorista de 33 años al salirse de la vía en una carretera próxima a Puertollano

Un hombre de 33 años ha fallecido este jueves en Puertollano (Ciudad Real) al salirse de la carretera con la motocicleta que conducía.

Según han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente ha tenido lugar sobre las 19:30 horas a la altura del kilómetro 5 de la CR-502, en el término municipal de la ciudad minera.

Al parecer, la moto se ha salido de la vía y ha sufrido un incendio posterior.

Hasta el lugar ha llegado una UVI móvil que no ha podido salvar la vida del afectado y cuyo equipo se ha encargado de certificar su fallecimiento.

En el dispositivo también han participado bomberos del parque puertollanense, que han extinguido el fuego, agentes de la Guardia Civil y trabajadores de mantenimiento de carreteras.