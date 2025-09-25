Detenido un kamikaze ebrio y drogado que provocó la muerte de un motorista al chocar contra él en Torrijos
Condujo hasta dos kilómetros en sentido contrario por la A-5.
La Guardia Civil ha detenido a un conductor que llegó a circular dos kilómetros en sentido contrario por la A-5 hasta que chocó con otro vehículo en Torrijos (Toledo), provocando un accidente múltiple y la muerte de una persona de 30 años que circulaba en una motocicleta.
El siniestro también dejó dos heridos graves y una herida leve, además de daños materiales de gran consideración en los cuatro vehículos implicados. El conductor arrojó una tasa positiva de alcohol y drogas.
Los hechos ocurrieron a las 23.30 horas del pasado 30 de agosto, en el kilómetro 86 de la citada vía en sentido creciente.
Delitos
Ahora, el conductor se enfrenta a presuntos delitos de homicidio por imprudencia, lesiones, conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás y conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
Se enfrenta a penas que pueden llegar a alcanzar los nueve años y seis meses de prisión y la retirada del permiso de conducir hasta 16 años.